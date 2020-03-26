Із підозрою на COVID-19 у львівську інфекційну лікарню поступили ще 5 хворих

Із вечора середи, 25 березня, до ранку четверга, 26 березня, із підозрою на коронавірус в обласну інфекційну лікарню госпіталізували ще 5 людей. Загалом COVID-19 на Львівщині підозрюють вже у 115 людей. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА із посиланням на медиків лікарні.

«Із 21:45 год. 25 березня по 08:00 год. 26 березня в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулися ще 5 осіб. Пацієнти є зі Львова, Нового Роздолу, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. Стан однієї пацієнтки наближений до важкого», – йдеться у повідомленні.

Відтак загалом в області вже 115 хворих, у яких медики підозрюють коронавірус. Із них 53 людини перебувають в інфекційній лікарні, решта – на самоізоляції.

На Львівщині серед усіх хворих із підозрою на коронавірус COVID-19 лабораторно підтвердили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали.

Ще у чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, не виявили коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, в Україні загалом підтвердили уже 145 випадків захворювання на коронавірус, 5 із них – летальні.

Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.

Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.