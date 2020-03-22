На Львівщині підтверджено два випадки коронавірусу. Під підозрою ще 94 особи

На Львівщині із підозрою на коронавірусну інфекцію з’явилося ще 7 пацієнтів. Станом на зараз в області з підозрою на коронавірус єперебуває 94 осіби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За словами лікара-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталії Тімко, до лікарні шпиталізовано пацієнтів зі Львова та Самбірського, Стрийського, Сколівського району.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 61 особа. На самоізоляції знаходяться 32 осіб. За увесь час виписано – 11 пацієнтів.

Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У однієї пацієнтки – наближений до важкого.

За результатами тестів у 6 осіб – грип. Ще 4 результати тестів – від’ємні. За увесь час в сумі у 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус. У одного пацієнта – позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Водночас за останніми даними МОЗ на Львівщині уже підтверджено два факти захворювання на коронавірус.

Нагадуємо, що у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора створення Гарячої лінії Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.