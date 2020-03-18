Із чотирьох пацієнтів Львівської інфекційної лікарні зняли підозру на коронавірус

Із 25 осіб, які були госпіталізовані у Львівську обласну інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус, у чотирьох виявили грип. Про це Львівському порталу повідомив заступник директора інфекційної лікарні Ігор Берник.

За його словами, із цих чотирьох осіб зняли підозру на коронавірус, оскільки в них діагностували грип А.

«Щойно прийшли результати обстеження з нашого лабораторного центру на грип. Серед зразків, які досліджувались, у 4-х виявлено грип А. Тобто підозру на коронавірус знято, встановлено діагноз «Грип». Всім буде надано лікування, залежно від стану. Зараз загально 21 підозра на коронавірус», – сказав він.

Як відомо, станом на 18 березня з підозрою на коронавірус у Львові було госпіталізовано вже 25 людей. Детальніше про це читайте тут.

Станом на вечір 17 березня в Україні вже 14 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні.

Зазначимо, що ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.