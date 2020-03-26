Коронавірус в Україні підтвердили у 156 людей

Станом на ранок четверга, 26 березня, в Україні лабораторно підтвердили 156 випадків захворювання на коронавірус. COVID-19 уже встиг забрати життя 5 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу діагноз «коронавірус» в Україні підтвердили у 43 хворих. Загалом COVID-19 підхопили уже 156 людей. Лідер за рівнем захворюваності є Чернівецька область, на другому місці – Київ.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

▪Вінницька область – 1 випадок;

▪️Волинська область – 2 випадки;

▪️Дніпропетровська область – 2 випадки;

▪️Донецька область – 1 випадок;

▪️Запорізька область – 7 випадків;

▪️Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);

▪️Івано-Франківська область – 16 випадки (2 летальні);

▪️м. Київ – 34 випадки;

▪️Київська область – 24 випадки;

▪️Львівська область – 2 випадки;

▪️Луганська область – 1 випадок;

▪️Одеська область – 4 випадки;

▪️Тернопільська область – 15 випадків (1 летальний);

▪️Херсонська область – 1 випадок;

▪️Чернівецька область – 42 випадки (1 летальний);

▪️Черкаська область – 2 випадки.

Усі дослідження проводить вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії. Станом на ранок 26 березня до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом зі початку року поступило 1124 повідомлення про підозру на коронавірус.

Зазначимо, від коронавірусу в Україні померли уже 5 людей. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська й 68-річний мешканець Тернопільщини.

Від коронавірусу в Івано-Франківській області теж померла жінка. Медики кажуть, що вона займалась самолікуванням і вчасно не звернулась за допомогою. Її чоловік зараз перебуває у лікарні.

Коронавірус також уже підтвердили й у медпрацівників – на COVID-19 в Івано-Франківську захворіли дві медсестри.

На Львівщині коронавірус підозрюють у 115 людей, 53 із них перебувають у лікарні, решта – вдома на самоізоляції. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, лише одна пацієнта перебуває у важкому стані.

Коронавірус в області виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.