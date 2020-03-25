В Україні – четверта смерть від коронавірусу

В Україні зафіксували четвертий летальний випадок від коронавірусу: помер 68-річний мешканець Тернопільщини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19. МОЗ України висловлює співчуття близьким», – мовиться у інформації відомства.

Також наразі проводиться робота з контактними особами померлого мешканця Тернопільщини.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні коронавірус лабораторно підтверджено вже у 113 людей. Раніше інфекція забрала життя трьох осіб. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Також додамо, що у Львівській області коронавірус підозрюють у 96 людей. Серед усіх хворих із підозрою на коронавірус COVID-19 лабораторно підтвердили у двох осіб – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії.