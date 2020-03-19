В Україні від коронавірусу померла третя жінка

В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомляється, пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19.

МОЗ вкотре закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Зазначимо, що це вже третя смерть в Україні від коронавірусу. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка.

Наразі в Україні зафіксовано 21 випадок інфікування коронавірусом COVID-19.

На Львівщині з підозрою на коронавірус у обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 26 осіб, ще четверо – на самоізоляції. У всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції. Стан хворих – стабільний. Загалом на Львівщині із підозрою COVID-19 звернулося 36 осіб.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.