До пошиття захисних масок та костюмів долучились 5 підприємств Львова

Вже п’ять підприємств Львова долучились до пошиття захисних масок та костюмів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами радниці міського голови апарату виконавчого комітету Львівської міської ради Вікторії Довжик, зразки для пошиття надали в обласному координаційному штабі.

«На сьогодні вже 5 підприємств міста залучені до пошиття захисних костюмів. Ми створювали лекало із того зразка, який нам дали на обласному штабі. Цим лекалом поділились із підприємствами. Раніше вони таких спеціалізованих костюмів не шили. Складна ситуація, тому що деякі підприємства вже відпустили людей, деякі працівники пішли у відпустки. Підприємці залучають окремі бригади, які будуть їх шити. В першу чергу долучились ТзОВ «Маріо», яке спеціалізується на захисних костюмах, та наш кластер модних індустрій, який об’єднує підприємців, що виготовляють одяг та взуття, зокрема, підприємства: «Самбай», «Жива» та «Юлінде». Окрім того, підприємство «Стронг» нашиває нам також альтернативні маски», – сказала вона.

Водночас Вікторія Довжик подякувала благодійникам, адже більшу частину партій вже оплачено.

«Найбільшу партію оплатили: компанія «Барком», мережі магазинів «Родинна ковбаска», «Глобус» та ін. Багато людей сьогодні долучаються і всі вони допомагають нам разом підготувати місто до складних ситуацій», – зазначила посадовиця.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Коронавірус виявили у двох людей: львів’янина, який повернувся з Німеччини, а також 51-річної жінки, яка повернулася з Австрії.

Загалом в Україні підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Зауважмо, що в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Доставити їх у кожну область обіцяють протягом 23 березня.

Наразі Львів мав лише одну упаковку Bioeasy на 25 тестів, які діагностують захворювання на 5-14 день після початку хвороби. Нещодавно центр легеневого здоров’я у Львові закупив п’ять упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Також мерія Львова нещодавно замовила 20 наборів реагентів для проведення полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19, їх вистачить для тестування близько 2000 людей.

Також для лікарень у Львові закупили дві тисячі костюмів біологічного захисту.

Додамо, що через великий попит на медичні маски вони стали дефіцитними в аптеках. Отож Львівський портал опублікував інструкцію, як власноруч зробити маску: для цього знадобиться лише марля, вата, голка та нитка.