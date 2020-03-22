В Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Список

За даними Центру громадського здоров’я України в Україні уже 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у міністерстві охорони здоровся України.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;

Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);

Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;

Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;

Тернопільська область — 1;

Чернівецька область — 25 (1 летальний);

Черкаська — 1 підтверджений за останню добу.



Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати щтрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Зазначимо, на час карантину у Львові ввели обмеження на перевезення у громадському транспорті. У маршрутках, трамваях і тролейбусах одночасно можуть їхати не більше 10 пасажирів.