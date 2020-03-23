Для медиків у Львові закупили 2 тисячі костюмів біологічного захисту

Для лікарень у Львові закупили дві тисячі костюмів біологічного захисту. Про це у понеділок, 23 березня, під час брифінгу повідомила заступниця міського голови з гуманітарних питань, в.о. директора департаменту гуманітарної політики Галина Слічна, передає кореспондент Львівського порталу.

«Щоденно отримуємо засоби особистого захисту, зокрема одноразові костюми біологічного захисту. Буквально сьогодні розподіляємо їх між лікарнями, адже закупили 2 тисячі штук таких костюмів», – сказала Галина Слічна.

Також місто замовило і резинове взуття для лікарень, які прийматимуть хворих на коронавірус.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Коронавірус виявили у двох людей: львів’янина, який повернувся з Німеччини, а також 51-річної жінки, яка повернулася з Австрії.

Загалом в Україні підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Зауважмо, що в ніч на 23 березня в Україну з Китаю прибула перша партія тестів на коронавірус, засобів захисту і медобладнання. Загалом держава отримала два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Доставити їх у кожну область обіцяють протягом 23 березня.

Наразі Львів мав лише одну упаковку Bioeasy на 25 тестів, які діагностують захворювання на 5-14 день після початку хвороби. Нещодавно центр легеневого здоров’я у Львові закупив п’ять упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Також мерія Львова нещодавно замовила 20 наборів реагентів для проведення полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19, їх вистачить для тестування близько 2000 людей.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові лабораторні дослідження в Київ. Втім навіть якщо ці результати підтвердять коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Також ми інформували, що у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА не виключають переведення медиків на двотижневе чергування у лікарнях разом з проживанням.