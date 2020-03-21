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Як зробити маску власноруч. Інструкція

Наталя Дуляба

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Через великий попит одноразові медичні маски стали дефіцитом не лише у Львові, а й інших містах України. Втім кожен може зробити маску власноруч, для цього потрібно лише мати марлю, вату, голку і нитку. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Візьміть відрізок марлі розміром 90×60 см та ще дві смужки від неї. На марлю покладіть шматочок вати 15×15 см, його товщина має становити близько 1 см. По боках марлі покладіть дві смужки, які будуть зав’язками. Загорніть вату в марлю кілька разів, не менше як 5. Зашийте голкою краї маски.

Увага! Марлеві маски, як і звичайні медичні, не можна носити більш ніж три години. Але їх можна використовувати повторно, якщо перед цим її виперете і пропрасуєте.

За рекомендацією ВООЗ, обов’язково треба носити маски у таких випадках:

  • якщо у вас ознаки ГРВІ;
  • якщо ви кашляєте або чхаєте;
  • якщо ви – медик і доглядаєте за хворим на коронавірус.

Як правильно одягнути маску

  • вимийте руки з милом і обробіть дезінфекційним засобом для рук;
  • перевірте на наявність пошкоджень;
  • одягніть маску так, щоб вона закривала рот, ніс і підборіддя.

Правила користування маскою

  • Не торкайтесь маски під час користування. Якщо торкнулись маски, добре вимийте руки та обробіть їх антисептиком.
  • Щойно маска стане вологою – замініть її на нову.
  • Одноразова маска тому так і називається, що використовувати її можна лише один раз!

Як зняти маску

  • Зніміть маску, тримаючи за гумки ззаду, не торкаючись передньої частини маски.
  • Викиньте її в контейнер для відходів.
  • Обробіть руки спиртовмісним засобом і добре вимийте руки.

Львівський портал також писав, як в домашніх умовах виготовити антисептик. Із детальною інструкцією можна ознайомитись тут.

За матеріалами Інституту просвіти

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