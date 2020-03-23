В Україну прибули китайські тести на коронавірус. Коли їх отримає Львівщина

Сьогодні вночі, 23 березня, в аеропорт «Бориспіль» із китайського Гуанчжоу прибув літак із партією тестів для визначення COVID-19: експрес-тестів та тестів для полімеразної ланцюгової реакції. Протягом дня їх обіцяють доставити у регіони. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі президента України.

Військовий літак ЗСУ Іл-76 привіз в Українуіз Китаю два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

Отримані тести, засоби захисту та медобладнання є лише першою партією з Китаю. Упродовж цього тижня заплановано ще декілька рейсів.

Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, обіцяють доставити в кожен регіон України протягом понеділка, 23 березня.

В Офісі президента кажуть, що експрес-тести, а також медичні маски скеровуватимуть для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби та інших. Втім водночас додають: «Швидкі тести використовуватимуть бригади екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура, та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту».

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я стверджують, що експрес-тести медики будуть використовувати для «санітарного сортування», тобто хворому робитимуть два тести: один на грипп, інший – експрес-тест на коронавірус.

«Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи», – пояснюють у МОЗ.

Втім у міністерстві наголошують: якщо тест на грип і експрес-тест на коронавірус у хворого будуть негативними, то в умовах загальнонаціонального карантину людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції наступні 14 днів.

Зазначимо, достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів може лише тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Натомість швидкі тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Водночас від зараження до появи перших симптомів може пройти щонайменше два тижні. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Нагадаємо, наразі Львів мав лише одну упаковку Bioeasy на 25 тестів, які діагностують захворювання на 5-14 день після початку хвороби. Нещодавно центр легеневого здоров’я у Львові закупив п’ять упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Також мерія Львова нещодавно замовила 20 наборів реагентів для проведення полімеразної ланцюгової реакції на COVID-19, їх вистачить для тестування близько 2000 людей.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові лабораторні дослідження в Київ. Втім навіть якщо ці результати підтвердять коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть на Львівщину до 15 березня. Втім область їх так і не отримала.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус підозрюють уже у 94 людей, 32 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини. Щодо іншого хворого інформації наразі ще немає. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

В Україні загалом підтвердили уже 73 випадки захворювання на коронавірус, три із них – летальні. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.