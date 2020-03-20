На Львівщині не виключають переведення медиків на двотижневе чергування у лікарнях разом з проживанням

У Львівській області не виключають впровадження вахтового режиму роботи для медиків: мова йде про чергування лікарів у медзакладах протягом 14 днів, через два тижні вони мінятимуться «вахтою» з колегами. Але перехід на такий режим залежатиме від того, чи збільшиться кількість заражених коронавірусом, і, чи буде впроваджено надзвичайний стан. Про це у п’ятницю, 20 березня, під час брифінгу повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, передає кореспондент Львівського порталу.

«На сьогоднішній день опрацьовуємо і такий варіант, і варіант щоденного транспортування медичних працівників до медичних закладів. Станом на сьогоднішній день єдиною лікарнею, в яку госпіталізовуються пацієнти, є інфекційна лікарня. Все буде залежати від кількості поступлених пацієнтів і рівня необхідності реагування на цю ситуацію», – сказав він.

За його словами, впровадження так званого вахтового методу чергування для медиків у лікарнях залежатиме від того, чи буде оголошено надзвичайний стан, скільки буде інфікованих коронавірусом та летальних випадків.

«Але, якщо кожен свідомо поставиться до цього, сидітиме вдома і дотримуватиметься карантину, є висока ймовірність того, що страшних наслідків епідемії в нас не буде», – резюмував Андрій Васько.

Як повідомляв Львівський портал, загалом в Україні на коронавірус захворіли 26 людей, троє з яких померли. У Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Також від COVID-19 у Чернівецькій області померла 33-річна жінка. Також він цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Водночас станом на 20 березня у Львівській області з підозрою на коронавірус є 36 осіб. З них 30 перебувають у інфекційній лікарні, ще 6 – вдома на самоізоляції.

Також ми інформували, що у Львівській області визначили чотири медзаклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом.

З 20 березня на Львівщині курсуватимуть регулярні спеціальні маршрути, які довозитимуть до Львова працівників установ, що забезпечують життєдіяльність області. З їх графіком можна ознайомитися тут.