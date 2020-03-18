Шмигаль закликав керівників ВНЗ не виселяти студентів з гуртожитків

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав ректорів і директорів вищих навчальних закладів, де запроваджено карантин, не виселяти студентів з гуртожитків. Про це він сказав в ході засідання уряду 18 березня, передає УП.

За його словами, багато кому з цих студентів немає куди їхати, багато хто з них – з окупованих територій.

«Міжобласне та міжміське сполучення зупинено, тож настійливо прошу, рекомендую керівникам ВНЗ не виселяти студентів з гуртожитків. Відповідне доручення буде Міносвіти і наук – провести відповідну роботу з керівництвом навчальних закладів», – сказав Денис Шмигаль.

з 17 березня в Україні скасовано всі міжнародні регулярні рейси: авіа-, залізничні та автобусні. Пункти пропуску через кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення будуть закриті мінімум до 1 квітня. З інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що з 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.

з 17 березня в Україні скасовано всі міжнародні регулярні рейси: авіа-, залізничні та автобусні. Пункти пропуску через кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення будуть закриті мінімум до 1 квітня. З інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що з 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 18 березня у Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували вже 24 людини. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від сьогодні, 16 березня, призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.