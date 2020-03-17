У МВС розповіли, як контролюватимуть громадський транспорт під час карантину

Обмежити рух громадського транспорту в Україні наразі необхідно для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Контролювати всі транспортні обмеження буде поліція. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі одного з телеканалів, передає пресслужба МВС.

«Найголовніше – це зупнити розповсюдження вірусу. Найбільш небезпечним місцем для зараження є громадський транспорт. Тому було прийняте важке рішення , але ми робимо це для того, щоб зупинити епідемію», – зазначив Антон Геращенко.

За його словами, контролювати всі транспортні обмеження буде поліція.

«У нас є для цього всі важелі. Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, що вони зобов’язані працювати – за закону», – сказав заступник міністра.

Він також додав, що сподівається, що всі громадяни в державі будуть дослухатись та залишаться на самоізоляції.

«Ці два тижні конче необхідні для того, щоб проявились всі ті, хто приїхав в Україну з Європи, з інших країн, щоб у них проявилась хвороба і ми могли повністю порахувати тих осіб, які є зараженими на коронавірус», – сказав Антон Геращенко.

Раніше стало відомо, в рамках боротьби з епідемією коронавіруса уряд України вирішив ввести обмеження на чисельність пасажирів, які одночасно можуть перебувати у салонах міського громадського транспорту. Таким чином у маршрутках, тролейбусах, автобусах та трамваях буде їздити по 10 людей максимум.

Як повідомляв Львівський портал, з 17 березня в Україні скасовано всі міжнародні регулярні рейси: авіа-, залізничні та автобусні. Пункти пропуску через кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення будуть закриті мінімум до 1 квітня. З інтерактивною картою роботи пунктів пропуску можна ознайомитися тут.

Зазначимо, що з 16 березня в’їзд в Україну заборонили іноземцям. Виняток становлять лише особи, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, або працівники дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170 000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.

Станом на вечір 16 березня в Києві підтвердили два нові випадки COVID-19. Відтак кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла із 5 до 7 людей. Один із випадків – летальний: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 17 березня у Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували вже 14 людей. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Ні Львів, ні область досі не мають експрес-тестів для визначення коронавірусу. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні із 12 березня запровадили карантин. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від сьогодні, 16 березня, призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.