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Майже 2,5 тисячам українців допомогли повернутися додому з Польщі, – ДПСУ

Соломія Головіна

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Прикордонники забезпечили повернення додому майже 2,5 тисяч українців, які перебували у Польщі без транспортних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

 

Так, з 00:00 год. 16 березня до 06:00 год. 17 березня виділеними органи місцевої влади автобусами забезпечено доставлення в Україну майже 2,5 тисячі наших співвітчизників. Переміщення громадян здійснювалося через пункти пропуску: «Рава-Руська» («Хребенне») – 1550 осіб, «Краківець» («Корчова») – 950 осіб.

Власне, прикордонники Львівського та Мостиського загонів налагодили роботу з органами місцевої влади та працівниками Галицької митниці щодо залучення транспортних засобів для перевезення. Також вони узгодили питання з польськими колегами по лінії прикордонно-представницького апарату.

«Ця робота не припинятиметься. Прикордонники в межах наданих повноважень робитимуть все можливе, аби забезпечити повернення наших громадян додому та у будь-який час доби готові здійснювати їх оформлення на державному кордоні», – наголосили у Львівському прикордонному загоні.

Фото: ДПСУ

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