У Раді роз’яснили, що передбачає законопроєкт щодо коронавірусу

Законопроєкт щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу передбачає надання можливості населенню працювати дистанційно, запроваджує кримінальну відповідальність за умисне зараження людей та адміністративну за порушення обсервації. Про це заявив під час Погоджувальної ради голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає УНН.

Законопроєкт передбачає:

звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ на лікарські засоби та вибори медичного призначення, що закуповуються для запобігання коронавірусу;

надання можливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину або йти у відпустку;

заборона на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних на запобігання та боротьбою з коронавірусом;

віднесення введення карантину до форс-мажорних обставин;

адмінвідповідальність за порушення обсервації та кримінальна відповідальність за умисне зараження людей;

додаткові надбавки для медперсоналу та інших працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу.

«Також цим законопроєктом передбачається зміна деяких статей трудового кодексу на три місяці, де людям може бути надана оплачувана відпустка», – додав Радуцький.

Львівський портал повідомляв, що на Львівщині заборонили зібрання людей у групах понад 10 осіб та обмежили пересування населення між містами. А також заброронили роботу усіх закладів, крім аптек, заправок та продуктових магазинів.

Як повідомляв Львівський портал, офіційно в Україні зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. 15 березня у Львові із підозрою на коронавірус ізольовано четверо осіб.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Додамо, що також 13 березня у мерії поінформували, що до Львова привезли 25 експрес-тестів для визначення корона вірусу, які місто закупило самотужки. Водночас медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, стверджують, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що їхні експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Також мерія виділила 50 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, завершення ремонтів у міських лікарнях для можливості облаштування додаткових ліжкомісць.

Львівська обласна рада 12 березня спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом: за ці кошти закуплять обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.