На Львівщині заборонили зібрання у групах понад 10 людей

На Львівщині заборонили зібрання людей у групах понад 10 осіб та обмежили пересування населення між містами. А також заброронили роботу усіх закладів, крім аптек, заправок та продуктових магазинів. Таке рішення прийняли 16 березня на нічному засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Відтак комісія рекомендує:

обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб,

обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів),

пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту.

обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим.

Також визначили перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань, що впродовж 14 днів перебували в країнах, де зареєстровано циркуляцію вірусу COVID-2019 госпітальних баз першої та другої лінії та резервні.

Відтак, розташування хворих осіб визначатимуть за мірою заповнення закладів охорони здоров’я. База для обсервації – КЗ ЛОР «Львівський обласний протитуберкульозний санаторій» (КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»)

Визначена госпітальна база І-лінія – КНП ЛОР «Львівська обласна інфекцiйна клінічна лiкарня».

Визначена госпітальна база ІІ-лінія:

КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи»

КНП «8-ма міська клінічна лікарня м.Львова»

Резервні госпітальні бази (міжрайонні підрозділи):

КНП «Кам`янка-Бузька центральна районна лікарня»

КНП «Стебницька міська лікарня Дрогобицької міської ради»

КНП «Стрийська центральна міська лікарня»

КНП Яворівської районної ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня»

КНП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня»

КНП «Рудківська лікарня Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області»

КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр».

Як повідомляв Львівський портал, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. 15 березня у Львові із підозрою на коронавірус ізольовано четверо осіб.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Додамо, що також 13 березня у мерії поінформували, що до Львова привезли 25 експрес-тестів для визначення корона вірусу, які місто закупило самотужки. Водночас медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, стверджують, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що їхні експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Також мерія виділила 50 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, завершення ремонтів у міських лікарнях для можливості облаштування додаткових ліжкомісць.

Львівська обласна рада 12 березня спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом: за ці кошти закуплять обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.