У Львові із підозрою на коронавірус ізольовано четверо осіб

У Львові госпіталізовано 4 осіб, які недавно перебували в країнах, де зафіксовані випадки захворювань, спричинених коронавірусом. Хворі госпіталізовані з ознаками гострого респіраторного захворювання. Біоматеріал відібраний та скерований на дослідження в Київ. Про це Львівському порталу повідомили у міському штабі прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусу.

За даними відомства, госпіталізовано четверо молодих людей, які хворіють га ГРЗ.

«Всі особи молодого віку, госпіталізовані з нетривалим анамнезом, тобто, вони хворіють впродовж 2−3 днів. Стан — середньої важкості, загроз життю нема. Враховуючи, що пацієнти прибули з країн, де зафіксований коронавірус, а також у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання, хворі госпіталізовані, відповідно до наказу МОЗ, для спостереження і дообстеження. У всіх відібрані матеріали і скеровані в лабораторний центр у Київ для проведення тестування. Хворі ізольовані та отримують лікування в інфекційній лікарні», — повідомив начальник міського управління охорони здоров`я Володимир Зуб.

Як повідомляв Львівський портал, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Додамо, що також 13 березня у мерії поінформували, що до Львова привезли 25 експрес-тестів для визначення корона вірусу, які місто закупило самотужки. У Міністерстві охорони здоров’я пообіцяли, що їхні експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Також мерія виділила 50 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, завершення ремонтів у міських лікарнях для можливості облаштування додаткових ліжкомісць.

Львівська обласна рада 12 березня спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом: за ці кошти закуплять обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.