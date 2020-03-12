В Україні виявили нові випадки коронавірусу

В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулся з Італії протягом останніх 14 днів. Інформацію про лабораторно підтверджені випадки на території країни повідомили Львівському порталу в Міністерстві охорони здоров’я України.

За даними МОЗ, дослідження проводила вірусологічна рефернс-лабораторія Центру громадського здоров’я. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, проводиться робота з контактними особами.

Відтак кількість хворих зросла до трьох осіб.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

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