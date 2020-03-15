В Італії, Іспанії та Франції зростає кількість померлих від коронавірусу

У світі вже зафіксовано понад 167 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За останніми даними недуга забрала життя ще 1019 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 6455 осіб.

У той же час кількість хворих зросла майже на понад 20 000 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 167 517 осіб, і з них 76 590 людей одужало.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3189 летальних випадків. Окрім цього 1809 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії та 244 в Ірані.

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:

Італія – 24 747 випадків, з яких 1809 – смертельні (+543)

Іспанія – 7 798 випадки, 292 смертельних (+159)

Німеччина – 5 795 випадків, 12 смертельні (+4)

Франція – 4 500 випадків, 91 смертельних (+30)

Швейцарія – 1 563 випадки, 13 смертельні (+2)

Велика Британія – 1375 випадки, 35 смертельних (+24)

Норвегія – 1220 випадків, 3 смертельні (+2)

Нідерланди – 1135 випадки, 20 смертельні (+10)

Швеція – 1024 випадків, 3 смертельний (+2)

Бельгія – 886 випадків, 4 смертельних (+1)

Данія – 875 випадків, 1 смертельний (+1)

Австрія – 860 випадки, 1 смертельний

Греція – 331 випадків, 4 смертельі (+3)

Чехія – 253 випадки

Португалія – 245 випадків

Фінляндія – 243 випадків

Польща – 123 випадок – 3 смертельні (+1)

Сан Маріно – 101 випадок, 5 смертельних

Україна – 3 випадки, 1 смертельний

Як повідомляв Львівський портал, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. 15 березня у Львові із підозрою на коронавірус ізольовано четверо осіб.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Додамо, що також 13 березня у мерії поінформували, що до Львова привезли 25 експрес-тестів для визначення корона вірусу, які місто закупило самотужки. Водночас медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, стверджують, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що їхні експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Також мерія виділила 50 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, завершення ремонтів у міських лікарнях для можливості облаштування додаткових ліжкомісць.

Львівська обласна рада 12 березня спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом: за ці кошти закуплять обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.