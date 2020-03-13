У Львові почали мити дороги, зупинки, лавки та смітники

Для протидії поширення коронавірусу дороги, смітники, лавки та зупинки у Львові почали мити хімічними спецзасобами. Це будуть робити щодня, окрім днів, коли йде дощ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що від сьогодні, 13 березня, у Львові миють дороги, а також працюють порохотяги.

«У нас є апарати Karcher. Відтак зараз хімічними розчинами миємо смітники, лавки та зупинки. Такі роботи здійснюватимуться щоденно, окрім днів, коли падає дощ. Хочемо закупити чотири апарати високого тиску Karcher для Галицького району, адже інші райони їх мають», – розповіла Ірина Маруняк.

Зазначимо, що на позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ і НС прийняли рішення виділити 200 тисяч гривень Галицькій районній адміністрації для закупівлі обладнання, яке дозволить мити елементи благоустрою.

Львівський портал повідомляв, що у Львові почали активну дезінфекцію ще на початку весни. Так, «Львівелектронтранс» та АТП №1 почали додатково обробляти свій транспорт спецзасобами ще з 2 березня. Своєю чергою міськрада вимагала дезінфікувати свої автобуси і приватних перевізників.

Нагадаємо, у «Львівелектротранс» запевняли, що станом на 11 березня всі трамваї та тролейбуси пройшли посилену дезінфекцію. У підприємстві наголошували, що на прибирання і дезінфекцію вагонів є окремо виділений час в середині дня та ввечері, тож це не впливає на графік руху електротранспорту.

Також у Львові вирішили додатково дезінфікувати під’їзди у житлових будинках. Так, сходові майданчики митимуть двічі на місяць: планово та додатково – 1 раз на тиждень дезінфікуватимуть поверхні, зокрема – перила.

Нагадаємо, через стрімке поширення коронавірусу в світі у Львові та області запроваджено карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. 13 березня у Львові заборонили проведення усіх спортивно-культурних та інших заходів, які збирають більше 200 людей.

Детальніше про те, які заклади Львова 12 березня призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням. Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

Сьогодні, 13 березня, у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Як відомо, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Одна із хворих, 71-річна мешканка Житомирщини, протягом тижня гостювала у Львові.

Також 12 березня до Львова госпіталізували з підозрою на коронавірус 18-річного мешканця Кам’янка-Бузького району, який нещодавно повернувся з Італії. Згодом з’ясувалось, що у юнака грип.

Як писав Львівський портал, раніше у ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що вже відправили тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.