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УГКЦ у храмах Львова не скасовуватиме богослужінь

Вероніка Рой

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Українська греко-католицька церква у Львові не скасовуватиме богослужінь на час карантину. Проте людей похилого віку та батьків із малими дітьми все ж закликають залишатися вдома, адже вони перебувають у зоні найбільшого ризику. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив керівник пресслужби курії Львівської Архиєпархії УГКЦ, сотрудник Архикатедрального Собору Святого Юра отець Павло Дроздяк.

 

«Як зазначив у своєму коментарі Блаженніший Святослав, обмежень, які пов’язані із карантином, у наших храмах немає. Лишень ми, як церква, дотримуємося усіх рекомендацій, які нам надають відповідні міністерства. В храмах дбаємо за те, щоб вірні себе почували максимально комфортно і захищено. Але ми просимо людей, які є зоні ризику (літні люди та люди із хронічними захворюваннями, – ред.), залишитися вдома та брати участь у недільних богослужіннях через засоби масової комунікації», – наголосив о. Павло Дроздяк.

Він зазначив, що богослужіння можна переглядати за допомогою онлайн-трансляцій.

«Також людям, які відчувають якусь недугу, варто обмежитися від участі у богослужіннях. Для того, аби не наражати інших на небезпеку», – повідомив керівник пресслужби курії Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Павло Дроздяк додав, що у багатьох храма Львова на сьогодні вже встановили антисептики для вірян.

Зазначимо, на ранковому брифінгу 12 березня голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що ЛОДА звернулася до церков з проханням зменшити скупчення людей у храмах.

Нагадаємо, 11 березня Глава УГКЦ Святослав Шевчук закликав людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже богуслужіння можна послухати за допомогою трансляцій.

Блаженніший Святослав закликав всіх дотримуватися правил особистої гігієни в храмах. У цей період може бути оправданим не торкатися і не цілувати ікон. Крім цього зазначив, що у церквах слід посилити заходи протиепідемічної безпеки, щоби вони були завжди чистим і безпечним місцем для особистої та спільної молитви.

Як відомо, перший в Україні випадок зараження коронавірусом виявили 3 березня у Чернівцях.

Через загрозу поширення коронавірусу 11 березня Кабмін ввів в Україні карантин на три тижні. Своєю чергою Львівська міська рада також ухвалила відповідні превентивні заходи для убезпечення мешканців від вірусу. Так, у місті до 3 квітня позакривали освітні заклади, призупинено проведення культурно-масових та спортивних заходів. Крім цього пізно ввечері 11 березня на позачерговому засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про введення карантину з 12 березня по 3 квітня на території Львівщини.

Як писав Львівський портал, ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому у Міністерстві охорони здоров’я поінфоормували, що вже тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

Додамо, Львівський портал розповідав, які заклади Львова на час карантину працюватимуть у звичному режимі, а які  – ні.

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