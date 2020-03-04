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Львів ще не отримав тест-системи для виявлення коронавірусу

Вероніка Рой

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Львів досі не отримав жодної тест-системи, яка б діагностувала у людей коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, 25 лютого у Львівській облдержадміністрації провели засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час нього прийняли рішення про скерування 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на боротьбу з коронавірусом.

Обласна комісія з питань ТЕБ і НС обіцяла закупити для Львова тест-системи ще минулого тижня, проте, за словами заступниці міського голови з гуманітарних питань Галини Слічної, профільне міністерство першочергово скерувало їх у прикордонні міста.

«Декларувалося, що тест-системи мали бути передані до резервного фонду з Міністерства охорони здоров’я. Ці тест-системи в Лабораторний обласний центр не надійшли, відповідно їх немає в наявності у Львові. Вчора я цю інформацію перевіряла. Всі забори для аналізу передаються до Києва. Вчора говорила з директором департаменту охорони здоров’я ЛОДА: вони оголосили процедуру закупівлі тест-систем. По скороченій процедурі вони мали б бути в наявності в межах двох тижнів», – розповіла Галина Слічна.

Як повідомляв Львівський портал, у Червнівцях лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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