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Усі трамваї та тролейбуси пройшли посилену дезінфекцію, – «Львівелектротранс»

Ольга Денисяка

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У ЛКП «Львівелектротранс» двічі на день дезінфікують всі трамваї та тролейбуси, які виходять на лінії. Про це Львівському порталу повідомила речниця ЛКП «Львівелектротранс» Христина Осадчук.

 

Всі трамваї та тролейбуси Львова завжди проходили щоденну дезінфекцію. Проте через поширення у світі коронавірусної інфекції, у «Львівелектротранс» почали використовувати додаткові хімічні засоби.

«Двічі на день ми проводимо дезінфекцію всього транспорту, який виходить на маршрути. Працівники миють вагони засобом «Керхер», який є абсолютно безпечним для пасажирів і не залишає характерного запаху», – розповіла Христина Осадчук.

Також речниця «Львівелектротрансу» додала, що на ретельне прибирання вагонів виділений додатковий час, тому це не впливає на графік руху транспорту.

Як писав Львівський портал, в Україні виявили один випадок коронавірусу у Чернівцях. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

Нагадаємо, 11 березня в уряді повідомили, що в Україні введуть карантин на три тижні.

Раніше у Львові та області ввели низку профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Так, у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10-15 секунд. Таку ж процедуру проводять і в прикордонникх пунктах пропуску на Львівщині.

Ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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