Мешканця Кам’янка-Бузького району госпіталізували з підозрою на коронавірус

До Львова з підозрою на коронавірус спеціальним медтранспортом доправили мешканця Кам’янка-Бузького району, який прибув з Італії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кам’янка-Бузької ОТГ.

Як інформується, в другій половинні дня 12 березня до сімейного лікаря м.Кам’янка-Бузька звернувся пацієнт з симптомами гострого респіраторного захворювання. Як з’ясувалося, що чоловік прибув з Італії.

Хворого госпіталізували спеціалізованим медичним транспортом до Львова для обстеження та встановлення діагнозу.

Також зазначається, що задля зменшення ризику поширення вірусу комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Кам’янка-Бузької райдержадміністрації на позачерговому засіданні прийняла рішення тимчасово призупинити роботу ринків у м.Кам’янка-Бузька та селищах Добротвір і Новий Яричів.

«Звертаємось до жителів району з проханням обмежитись у відвідуванні місць масового скупчення людей, дотримуватися правил особистої гігієни та зберігати спокій», – наголошується у інформації.

Як відомо, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Одна із хворих, 71-річна мешканка Житомирщини, протягом тижня гостювала у Львові.

Раніше Львівський портал повідомляв про двох осіб, які повернулися з Китаю до Львова і були госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

Про перший випадок стало відомо 28 січня: 19-річий студент приїхав до Львова з Китаю вночі 27 січня. Спершу він прилетів у Варшаву, а звідти їхав автобусом. Ще будучи в Китаї (за 700 км від провінції, де стався спалах коронавірусу), хлопець почав кашляти та отримав нежить. Коли ж він приїхав до Львова, батьки вирішили не зволікати і викликали «швидку».

Другий чоловік також повернувся з Китаю з туристичного відпочинку у зв’язку оголошенням епідеміологічної ситуації на території країни. Він мав легкі катаральні явища, які в нього спостерігалися ще до моменту виїзду з України.

Обоє перебували у спеціальні бокси в інфекційній лікарні. Станом на 3 лютого їх виписали з медзакладу.

Нагадаємо, через стрімке поширення коронавірусу в світі у Львові та області запроваджено карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. 13 березня у Львові заборонили проведення усіх спортивно-культурних та інших заходів, які збирають більше 200 людей.

Детальніше про те, які заклади Львова 12 березня призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням. Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Як писав Львівський портал, раніше у ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що вже відправили тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.