Карантин у Львові: які заклади призупиняють роботу (оновлюється)

З четверга, 12 березня, на усій території України запроваджено карантин, який триватиме до 3 квітня. Відтак вже від сьогодні навчання призупинили в усіх школах, дитячих садочках та ВНЗ Львова. Крім цього на час карантину не працюватимуть і міські заклади культури. Львівський портал розповідає, які заклади на час обмеження працюватимуть у звичному режимі, а які – ні.

Медичні заклади

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, що на вул. Джорджа Вашингтона,6, у зв’язку з всеукраїнським карантином через коронавірус з 12 березня до 3 квітня введено заборону на відвідування вагітних та породіль з малюками.

Львівська обласна клінічна лікарня, що на вул.Чернігівській, 7 у Львові, теж просить обмежити відвідування своїх рідних у медустанові і відкласти візити до лікарів, якщо проблема не є гострою і такою, що потребує невідкладної допомоги.

Заклади культури Львова

Зазначимо, згідно із розпорядженням Кабінету міністрів України, мають бути призупинені масові заходи, в яких беруть участь більше ніж 200 осіб. Йдеться як про обмеження проведення масових заходів, наприклад, на відкритому просторі, так і в приміщенні — залах чи установах.

Так, до 3 квітня дирекцією Львівського Національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької прийнято рішення відмінити вистави на великій сцені. Втім, у музичному салоні Дзеркальної зали театру вистави та концертні програми відбуватимуться за окремою афішею. Огляд театру та екскурсії проводитимуться у звичному режимі.

Як повідомляють у пресслужбі Оперного театру, повернення вартості квитків, придбаних у театральних касах, відбуватиметься в день проведення запланованої вистави у касі театру. Вартість квитків, придбаних через інтернет-сайт, повертається згідно правил квиткового оператора.

У Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької Львівському порталу повідомили, що теж планують обмежити показ вистав. Але наразі усі деталі ще уточнюються.

Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, що на вул. Ак. Гнатюка, 11, теж планує вводити обмежувальні заходи на час карантину. Керівництво театру повідомило Львівському порталу, що у випадку, якщо квитки придбають понад 200 людей, то виставу скасують, а гроші повернуть. Якщо ж охочих відвідати виставу буде менше, аніж 200, то вона вона відбудеться.

У Львівській національній філармонії повідомили, що їхні музичні події проходитимуть менш масштабно, однак концерти поки не відмінятимуть.

«Передбачена максимальна кількість відвідувачів – 200 людей. Та попри усе, концерти відбуватимуться згідно запланованого розкладу, хто придбав уже квитки – чекаємо і запрошуємо. Якщо виникає бажання відмінити відвідини до нас – кошти вам будуть повернуті, чи то у касі, чи на сайті продажу. Також є можливість заміни квитків на концерти, що відбуватимуться пізніше», – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці філармонії.

У Львівському органному залі теж не проводитимуть концерт, якщо охочих відвідати його більше ніж 190 людей.

За інформацією пресслужби Львівської міської ради, призупинено позашкільну освіту у всіх міських закладах культури:

Народні доми (Брюховичі, Винники, Левандівка, Білогорща, Збоїща, інші)

Палац культури Хоткевича

Культурно-Мистецький центр Супутник

Центр Довженка

Кіноцентр

Втім у звичному режимі працюватимуть бібліотеки Львова та Міський молодіжний центр. У музеях міста рекомендовано не проводити масових групових екскурсій.

Міські послуги та ЛМР

У Львові прийнято рішення на певний обмежити відвідування туристами міської Ратуші. Також, як повідомила керівниця пресслужби Львівської міської ради Христина Процак, для створення умов нерозповсюдження респіраторних захворювань вирішено комунікацію мерії з мешканцями на час карантину проводити з допомогою е-сервісів, телефонного та скайп-зв’язку.

Крім цього ЛКП і управляючі компанії мають посилити прибирання сходових кліток та поручнів у будинках Львова.

Як повідомили Львівському порталу у мерії Львова, ЦНАПИ міста на сьогодні працюють у штатному режимі. Однак не виключено, що і вони можуть ввести певні обмеження.

Розважальні заклади

У кінотеатрах Планета Кіно та Multiplex Львівському порталу повідомили, що вони теж працюють за звичним графіком. У нормальному режимі проходить робочий процес і у ТРЦ «Форум Львів».

У Кінопалацах, які знаходяться на вулиці Театральній та у Центрі Довженка на Сихові, наразі обдумують над тим, чи вводити обмежувальні заходи.

FESTrepublic, що на вул. Старознесенській, 24-26 у Львові, працюватиме у звичному режимі. Натомість Школа вільних та небайдужих, котра належить до холдингу «!FEST», призупинила навчання до 3 квітня.

Спорт

З 12 березня до 3 квітня у всіх спортивних школах Львівщини призупинили навчально-тренувальний процес. Також обмежили проведення спортивно-масових заходів, що передбачають участь понад 200 осіб. Натомість спортивні змагання мають відбуватись без участі глядачів.

Доповнюється…

Як відомо, перший в Україні випадок зараження коронавірусом виявили 3 березня у Чернівцях.

Через загрозу поширення коронавірусу 11 березня Кабмін ввів в Україні карантин на три тижні. Своєю чергою Львівська міська рада також ухвалила відповідні превентивні заходи для убезпечення мешканців від вірусу. Так, у місті до 3 квітня позакривали освітні заклади, призупинено проведення культурно-масових та спортивних заходів. Крім цього пізно ввечері 11 березня на позачерговому засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про введення карантину з 12 березня по 3 квітня на території Львівщини.

Як писав Львівський портал, ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав. При цьому у Міністерстві охорони здоров’я поінфоормували, що вже тести у вісім регіонів України, серед них – Львів.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.