Коронавірус: УГКЦ закликає не цілувати ікон і обмежити походи до церкви

Українська Греко-Католицька Церква буде виконувати розпорядження державної та місцевої влади і санітарних служб та просить усіх громадян відповідально ставитися до заходів безпеки, зберігаючи при цьому абсолютний спокій. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті інформації УГКЦ.

Зокрема Глава УГКЦ Святослав Шевчук, закликав людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже богуслужіння можна послухати за допомогою трансляцій.

«Ми зобов’язані дотримуватися всіх правил, які випливають з певних розпоряджень органів державної влади. Крім цього, заохочуємо людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже вони перебувають у зоні найбільшого ризику.

У цей час Великого посту дотримуймося домашнього молитовного правила. Можна користати із трансляцій богослужінь за посередництвом сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних уділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться про хворих осіб», – зазначив Святослав Шевчук.

Що стосується участі в богослужіннях, Блаженніший Святослав передусім заохочує всіх дотримуватися правил особистої гігієни в храмах. У цей період може бути оправданим не торкатися і не цілувати ікон. Крім цього, «вимагаємо в наших церквах посилити заходи протиепідемічної безпеки, щоби наші храми були завжди чистим і безпечним місцем для особистої та спільної молитви».

«Ми закликаємо до посиленої молитви, насамперед за здоров’я. Ця молитва лунає постійно, але тепер нехай вона буде посиленою. Молімося за здоров’я всіх, зокрема старших і дітей – тих, хто найслабший між нами. Особливо молімося за тих, які уражені коронавірусом», – попросив Блаженніший Святослав.

Водночас, він застерігає від будь-якої стигматизації або якогось негативного ставлення до уражених вірусом COVID-19 чи тих, хто перебуває під підозрою щодо цієї недуги.

«Ніхто навмисне сам не хоче бути хворим на цю недугу. Людина може навіть не знати, що вона є хворою. Не потрібно ставитися з упередженням до свого ближнього. Бо Слово Боже і заповідь любові до ближнього діють навіть під час епідемії», – зауважує Глава УГКЦ.

На думку Блаженнішого Святослава, кожному, хто почувається хворим або знає, що був у приміщенні чи в контакті з особою, яка має ознаки цієї хвороби, варто самоізолюватися, не виходячи із дому, адже всі громадяни повинні відчувати сьогодні особливу відповідальність за здоров’я, своє і ближнього.

Раніше у Львові та області ввели низку профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Так, у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10-15 секунд. Таку ж процедуру проводять і в прикордонникх пунктах пропуску на Львівщині.

Як писав Львівський портал, ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав.

Також стало відомо, що у Львові призупиняють навчання через коронавірус.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.