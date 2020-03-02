Через коронавірус у Львові дезінфікують громадський транспорт

Через спалах у світі коронавірусу у «Львівелектротранс» вирішили додатково дезінфікувати свій транспорт. Також дезінфікують автобуси АТП №1. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

З огляду на спалах коронавірусу в європейських країнах, перевізники АТП № 1 і «Львівелектротранс» додатково дезінфікують рухомий склад. Також управління транспорту ЛМР звернулося з такою вимогою і до приватних перевізників.

«Додатково обробляти дезінфікуючими засобами поручні і всі поверхні в салонах під час прибирання і миття рухомого складу, розпочали з огляду на спалах захворюваності на грип та ГРВІ у Львові, коли значна частина навчальних закладів була на карантині», – додав начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

Фото: ЛМР