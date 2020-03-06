У Львові дезінфікують весь громадський транспорт

Через спалах у світі нового коронавірусу у Львові вирішили додатково дезінфікувати автобуси. Також усі водії мають персональні антисептики. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

АТП №1 миє та дезінфікує всі автобуси, які працюють на маршрутах. Так, ввечері, коли машини повертаються з рейсів, їх миють ззовні та зсередини, а вже зранку, перед виїздом на маршрут, автобуси дезінфікують.

«Дезінфекція проводиться на трьох автобусах одночасно. У салон заходять двоє працівників, які протирають поручні, крісла, дезінфікують підлогу. І лише після цього автобус їде на лінію. Засоби для проведення дезінфекції ми закупили сертифіковані, і в достатній кількості», – розповів заступник директора ЛК АТП №1 Олександр Струтинський.

Також управління транспорту ЛМР вимагає дезінфікує автобуси і приватних перевізників

«Ще на початку січня, коли з’явилася інформація про епідемію грипу, ми надіслали вимогу усім перевізникам, щоб вони проводили дезінфекцію транспортних засобів. Тому приватні перевізники теж закупили сертифіковані дезінфікуючі засоби. Вони надсилають нам фотозвіти. окрім того, працівники нашого управління виїжджали на перевірку», – повідомив начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Львівський портал повідомляв, що у «Львівелектротранс» теж додатково дезінфікують свій транспорт.

Також у зв’язку з поширенням інфекції 4 березня у мерії Львова рекомендували перенести проведення масових заходів та обмежити відрядження за кордон на невизначений термін.

Нагадаємо, 25 лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. У той же час, міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

Зазначимо, у Львові та області ввели низку профілактичних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема, у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспенсери для гігієнічного дозування, які встановлюють у школах, лікарнях, ЦНАПах міста та інших місцях масового скупчення людей.

У львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Це займає не більше 10−15 секунд. Таку ж процедуру проводять і у пунктах пропуску на Львівщині.

Додамо, що у Львівській ОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім, Львів їх досі не отримав.

Зазначимо, в Україні зафіксований 1 випадок коронавірусу у м. Чернівці. Людина перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та отримує фахову медичну допомогу.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

Фото: ЛМР