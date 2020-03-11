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Тести для виявлення коронавірусу вже направили до Львова, – МОЗ

Соломія Головіна

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У 8 регіонів України додатково направлені німецькі тест-системи для виявлення коронавірусу COVID-19, які дозволять робити тестування на місцевому рівні. Про це повідомляє у Facebook Міністерство охорони здоров’я.

 

«Зокрема, тести вже доставлено або буде доправлено в найближчі дні до Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Києва, Рівного, Львова, Запоріжжя», – мовиться у повідомленні відомства.

Триває прийом замовлення на закупівлю тест-систем від інших областей.

При цьому зазначається, що всі тести сертифіковані ВООЗ. Набори розроблені з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу.

Як відомо, перший в Україні випадок зараження коронавірусом виявили 3 березня у Чернівцях.

Через загрозу поширення коронавірусу 11 березня Кабмін ввів в Україні карантин на три тижні. Своєю чергою Львівська міська рада також ухвалила відповідні превентивні заходи для убезпечення мешканців від вірусу. Так, у місті до 3 квітня позакривали освітні заклади, також призупинено проведення культурно-масових та спортивних заходів.

Як писав Львівський портал, ще наприкінці лютого у Львівській ОДА заявили, що скерують 25 мільйонів гривень з обласного бюджету на профілактику та реагування на можливі випадки зараження новою інфекцією. Водночас зі свого боку міськрада Львова виділила 7 мільйонів на боротьбу з коронавірусом в області.

У ЛОДА анонсували придбання для Львівщини тест-систем для діагностування коронавірусу. Втім Львів їх досі не отримав.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

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