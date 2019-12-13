У мерії обіцяють наступного тижня назвати компанію, яка впроваджуватиме е-квиток

У Львові на початку наступного тижня обіцяють назвати компанію, яка впроваджуватиме у місті електронний квиток. Про це під час відкритого інтерв’ю 12 грудня, організованого Тvoemisto.tv, повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, передає Львівський портал.

«Тендерний процес, який почався минулого року, вже практично завершений, останні звіти відправили 11 грудня. Я думаю, що наступного тижня, у понеділок-вівторок, вже буде анонс того, хто переміг», – сказав посадовець.

Андрій Білий запевнив, що далі процес піде швидше, зокрема, він пояснив, чому тендер так затягнувся:

«Далі – підписання договору, згодом – визначення графіку впровадження, аванс та безпосередньо впровадження. Тому це все піде вже досить швидко. В нас були певні затримки через деякі нюанси. Так, з шести компаній по всіх вимогах проходили лише дві. Але 2 компанії – це слабенька конкуренція. Тому, прийняли рішення ще раз дослідити… Щоб погодити це з ЄБРР, консультантами, було втрачено певний час. Але, думаю, все-таки це було зроблено правильно. Адже конкуренція показала досить велику різницю в пропозиціях, що все-таки свідчить про те, що вони не домовлялися один з одним. Відтак втрачені місяць-два зараз дозволили зекономити велику суму грошей».

При цьому заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР зауважив, що остаточні терміни реалізації е-квитка у місті будуть прописані в укладеному договорі.

Нагадаємо, вводити електронний квиток у Львові зголосилися п’ять компаній. Згодом у процесі тендеру «відсіялись» дві із них, тому на останній етап відбору пройшли три фірми, всі вони є консорціумами: Ridango AS та Datel (Естонія); AlmavivA s.p.a., AEP TICKETING SOLUTIONS S.r.l., Swarco Mizar S.r.l. та Swarco Ukraine LLC (Італія + України); Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC (Чехія + Україна).

До 1 жовтня всі три консорціуми мали подати свої фінансові пропозиції, тобто конкретні суми, за які кожен із них готовий вводити у Львові е-квиток. Ці пропозиції має затвердити ЄБРР, зробити це банк мав орієнтовно на початку листопада.

Е-квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львова, однак його впровадження планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові вже неодноразово відкладали запровадження електронного квитка у громадському транспорті. Спочатку у тестовому режимі він мав запрацювати 1 вересня 2019 року, потім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що е-квиток введуть лише після оновлення рухомого складу транспорту, тобто орієнтовно у 2020 році. У 2017 році е-квиток у транспорті обіцяли впровадити за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Наприкінці 2018 року посадовці міськради заявляли, що якщо все ітиме за графіком, то встановлювати необхідне для е-квитка обладнання у громадському транспорті почнуть мінімум влітку 2020 року.

Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Такі абонементи за бажанням львів’ян також можуть стати іменними. Відтак якщо людина придбала річну картку на проїзд, але загубила, то зможе відновити її, вказавши відповідні персональні дані.

Також після введення електронного квитка суттєві зміни будуть й у проїзді пільговиків. Детальніше про це читайте тут.

Спеціально під електронний квиток у Львові на вул. Горбачевського працюватиме Центр обслуговування пасажирів. Його обіцяли відкрити восени цього року. На перебудову вілли під такий центр витратять 6,4 мільйона гривень.

За попередніми підрахунками, після введення е-квитка у Львові місячний безлімітний абонемент на проїзд коштуватиме близько 400-500 гривень. Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте тут.

До слова, нещодавно у Львові провели громадські слухання щодо підняття ціни на проїзд у маршрутках до 8 грн, однак цю ініціативу не було підтримано. Зазначимо, на сайті ЛМР з’явився проєкт рішення про підвищення вартості проїзду у міських автобусах до 8 гривень. Востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у лютому 2019 року. Тоді тариф підняли до 7 гривень.

Що стосується електричного транспорту, то 27 листопада під час громадських слухань підтримали підняття вартості на проїзд. Зокрема, мова йшла про подорожчання із 5 грн до 6-7 грн: вартість разового квитка, придбаного у кіоску, в розмірі 6 грн, та вартість разового квитка, придбаного у водія, в розмірі 7 грн.

Громадський діяч, політик, співавтор закону про е-квиток Ігор Васюник зазначив, що вартість проїзду у розмірі 7 грн чи 8 грн у громадському транспорті Львова – не обґрунтована, адже цих цін ні мерія, ні перевізники не можуть пояснити. На його думку, реформування громадського транспорту у Львові має розпочатися із впровадження електронного квитка, що дозволить зробити цю сферу більш прозорою та дасть можливість оптимізувати видатки. Також політик переконаний, що у Львові цілком реально впровадити безкоштовний транспорт, адже 110 міст світу повністю скасували оплату за проїзд в громадському транспорті.