Громадський транспорт Львова став вигідним корупційним коритом, – Ігор Васюник

У телепрограмі на одному з львівських каналів громадський діяч та політик Ігор Васюник наголосив на тому, що реформування громадського транспорту у Львові має розпочатися із впровадження електронного квитка, що дозволить зробити цю сферу більш прозорою та дасть можливість оптимізувати видатки, передає Львівський портал.

Ігор Васюник зазначив, що вартість проїзду у розмірі 7 грн чи 8 грн у громадському транспорті Львова – не обґрунтована, адже цих цін ні мерія, ні перевізники не можуть пояснити. Він зазначив, що на сьогодні також ніхто не знає, скільки точно в день комунальний і приватний транспорт у місті перевозить пасажирів.

«У всіх цивілізованих країнах громадський транспорт виконує соціальну функцію, тому дотується з бюджету міста. А в нас хочуть на цьому заробляти і тому увесь фінансовий тягар прагнуть перекласти на львів’ян, ще й звинувачують: «якість низька, бо ви мало платите за проїзд». Це нонсенс і практика відсталих країн. Нам потрібно орієнтуватися на ті міста, які повністю, або частково зробили громадський транспорт безкоштовним для містян», – сказав політик.

Ігор Васюник, як автор «Закону про електронний квиток», переконаний, що реформування громадського транспорту має розпочатися зі впровадження електронного квитка. Адже, на його думку, це зробить сферу громадського транспорту прозорою і оптимізує видатки.

«Я проти будь-якого підняття вартості проїзду до моменту впровадження електронного квитка. Без нього ніякого підняття тарифів не може бути. Електронний квиток для Львова – це чіткий облік руху коштів, пасажиропотоку, безпека громадського транспорту та багато інших переваг. Мені дуже прикро, що місто 8 рік безуспішно впроваджує електронний квиток. Я б пропонував депутатам міської ради накласти мораторій на будь-яке підвищення тарифів до того моменту, поки не буде електронного квитка», – сказав він.

Крім цього, Ігор Васюник додав, що сьогодні у Львові обертається сотні мільйонів необлікованої готівки у сфері перевезень громадським транспортом.

«Ці кошти не йдуть на покращення чи закупівлю нового транспорту, а осідають в чиїхось кишенях. На жаль, громадський транспорт став для когось вигідним корупційним коритом», – зазначив він.

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Також Ігор Васюник вважає, що сьогодні є не доцільними і торги з пільговиками.

«Перевізники бідкаються, що пільговиків аж 50%, і дайте нам гроші за них. Міські чиновники відхрещуються від пільговиків, кажучи, що закони прийняла держава, а платити мусимо ми. Пільговики заслужили цю пільгу і ми мусимо віддати належне цим людям. Якщо ми будемо оплачувати перевізникам за кілометр роботи, то ніхто не буде рахувати, чи пільговики це, чи не пільговики. Ми будемо платити вартість кілометра», – наголосив політик.

Зазначимо, раніше Ігор Васюник повідомляв, що понад 110 міст Європи та США зробили громадський транспорт безкоштовним, що допомогло позбутися заторів, зменшити потребу у місцях для паркування, покращити якість довкілля та збільшити інвестиційну привабливість.

Детальніше про те, як фінансуються перевезення в міському громадському транспорті в тих містах, де скасували для мешканців оплату за проїзд, яка ситуація із громадським транспортом Львова та чи має наше місто кошти на такий проект, читайте у статті: «Понад 110 міст Європи та США зробили громадський транспорт безкоштовним».

Нагадаємо, нещодавно у Львові провели громадські слухання щодо підняття ціни на проїзд у маршрутках до 8 грн, однак цю ініціативу не було підтримано. Зазначимо, на сайті ЛМР з’явився проєкт рішення про підвищення вартості проїзду у міських автобусах до 8 гривень. Востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у лютому 2019 року. Тоді тариф підняли до 7 гривень.

Додамо, 27 листопада під час громадських слухань підтримали підняття тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті.