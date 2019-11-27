На громадських слуханнях підтримали підняття вартості проїзду у електротранспорті Львова

У Львові сьогодні, 27 листопада, під час громадських слухань підтримали підняття тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На розгляд громадськості винесли пропозицію щодо коригування тарифу на проїзд у трамваях і тролейбусах, а саме – встановити вартість разового квитка, придбаного у кіоску, в розмірі 6 грн, та вартість разового квитка, придбаного у водія, в розмірі 7 грн. За підтримку цього рішення проголосувало 111 осіб, проти висловилося 47 осіб. Рішення вважається прийнятим, оскільки його підтримало більше половини присутніх.

Під час громадських слухань присутні заслухали доповідь начальника управління транспорту Ореста Олеськіва щодо розвитку електротранспорту у Львові та напрацьований План сталої мобільності. Посадовець відзначив, що пріоритетом для Львова є розвиток ефективного, комфортного, екологічного транспорту. Для цього напрацьовано стратегію розширення тролейбусної і трамвайної мережі, модернізації всіх депо.

Своєю чергою в.о. директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо розповів про роботу підприємства, позитивні зміни, які вже відбулися, та плани на майбутнє.

«Якість і комфорт перевезення у львівському електротранспорті покращується. Відчутні зміни спостерігаємо після 2018 року, коли було піднято тариф до 5 грн. Першочергово — збільшено кількість рухому складу, завдяки тому, що минулого року придбано 30 трамваїв із Берліна. Цього року почали отримувати нові тролейбуси „Електрон“. Їх буде 50. У планах – придбати 10 нових і 40 вживаних трамваїв та 100 тролейбусів з автономним ходом, провести реконструкцію всіх депо й контактної мережі, провести капітальний ремонт КТ4 з облаштуванням низькопідлогової вставки у 30 одиницях, що дозволить забезпечити комфортний проїзд в електротранспорті для маломобільних груп населення», – розповів Андрій Свищо.

Як пояснила громадська активістка Ірина Юзик, іншого результату голосування не вартувало й очікувати, адже головуючим було обрано заступника департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрія Білого.

Раніше Львівський портал писав про те, що тариф на проїзд в електротранспорті планують підняти з 5 до 6 гривень.

Нагадаємо, днями у Львові провели громадські слухання щодо підняття ціни на проїзд у маршрутках до 8 грн, однак цю ініціативу не було підтримано. Нещодавно на сайті ЛМР з’явився проєкт рішення про підвищення вартості проїзду у міських автобусах до 8 гривень. Востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у лютому 2019 року. Тоді тариф підняли до 7 гривень.

Фото: Facebook/Ірина Юзик