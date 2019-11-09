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У львівських автобусах вартість проїзду може зрости до 8 гривень

Вероніка Рой

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У Львові хочуть підвищити вартість проїзду у міських автобусах до 8 гривень. Відповідний проєкт рішення «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті» розмістили на сайті міськради Львова, передає Львівський портал.

 

Як йдеться у проєкті, до мерії у листопаді звернулися перевізники м. Львова з проханням підвищити вартість проїзду у маршрутках через зростання цін на ринку нафтопродуктів, значне зростання заробітної плати, зростання цін на запасні частини.

Також у документі зазначається, що пропонується «встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів у міському автомобільному транспорті для автобусів, які працюють у «звичайному режимі», у режимі «експрес» та «маршрутне таксі» у розмірі 8 грн за 1 поїздку. Проте не повідомляється, коли цей проєкт рішення подадуть на розгляд виконавчого комітету ЛМР.

Крім цього зазначається, що згідно з розрахунковими витратами на прикладі Львівського комунального АТП №1 вартість перевезення одного пасажира становить в середньому 10,15 грн. По інших підприємствах розрахунки тарифу по маршрутах коливаються від 10, 12 до 10, 51 грн.

Зауваження і пропозиції щодо регуляторного документу подавати у письмовому вигляді упродовж 30 днів за адресою – 79012, вул. Академіка А. Сахарова, 2.

Як повідомляв Львівський портал, востаннє ціни на проїзд у маршрутках Львова зросли у лютому 2019 року. Тоді тариф підняли до 7 гривень.

Додамо, що у Львові подорожчає проїзд у трамваях і тролейбусах: вартість зросте із 5 до 6 гривень. Коли саме у мерії планують затвердити нові тарифи на проїзд в електротранспорті, наразі точно невідомо. Втім найближчим часом це питання винесуть на громадське обговорення.

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