МАГАТЕ залишить двох представників на ЗАЕС після завершення місії

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації. Про це він заявив 2 вересня на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні, пише Українська правда.

Гендиректор МАГАТЕ нагадав, що 1 вересня очолив місію за участі 15 експертів організації, які провели кілька годин на Запорізькій АЕС.

«Шість наших експертів залишаються там. Вони продовжать роботу, яка почалася вчора. І після цього, як я вже говорив у Києві після візиту на Запорізьку АЕС, ми встановлюємо постійну присутність на місці – цього разу за участі двох експертів, які продовжать роботу», – сказав він.

Гроссі також зазначив, що на Запорізькій АЕС «склалася унікальна ситуація, коли українську станцію контролюють російські окупаційні сили», і додав, що представить звіт про ситуацію виконавчій раді МАГАТЕ наступного тижня.

Як повідомляв Львівський портал, 1 вересня попри обстріли з боку російської армії місія МАГАТЕ таки прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Однак за кілька годин більшість інспекторів, включаючи керівника Рафаеля Гроссі, покинули ЗАЕС. На станції залишилось лише 5 співробітників організації.

Сам Гроссі заявив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів. Зі свого боку президент Володимир Зеленський каже, що МАГАТЕ, незважаючи на домовленість, відвідало атомну електростанцію без незалежних світових ЗМІ.

2 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська вивезли з території захопленої Запорізької АЕС всю свою техніку через приїзд МАГАТЕ. Близько 100 одиниць техніки загарбники перемістили на завод «Атоменергомаш», що розташований поруч зі станцією, а решту – зосередили у найближчих до Енергодара населених пунктах.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріли ЗАЕС тероризмом і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У МАГАТЕ після обстрілу росіянами Запорізької АЕС також попередили про ядерну катастрофу.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

25 серпня Запорізьку АЕС вперше в історії окупанти повністю відключили від енергомережі, що ставило під загрозу безпечне функціонування станції. В обід 26 серпня АЕС частково відновила свою роботу. Станом на 2 вересня на ЗАЕС працюють два із шести енергоблоків, які виробляють електроенергію для потреб України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.