росія погрожує підірвати Запорізьку АЕС

Росіяни шантажують світ заявами про готовність підірвати заміновану Запорізьку АЕС. Про це заявив Енергоатом.

«росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати» – йдеться в повідомленні.

У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-майор валерій васильєв, котрий зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що «тут буде або російська земля, або випалена пустеля».

«Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об’єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде, або російською, або нічиєю. Повинні розуміти, іншого шляху в нас немає. І якщо буде найжорсткіший указ – по повинні його виконати з честю», – сказав він своїм солдатам.

Раніше представник пресслужби головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що відомство має підтверджену інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

5 серпня російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спершу вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора, через що довелося від’єднати від мережі цілий блок.

Потім ворог вдарив по ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Наступного дня, 6 серпня, російські окупанти знову ракетами обстріляли майданчик Запорізької атомної станції. Внаслідок ракетних обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. У компанії пояснюють, що через обстріли наразі неможливо відстежити рівень радіаційного фону. Також отримав осколкове поранення один працівник.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф. Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудив Євросоюз.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

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