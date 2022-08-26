ЗАЕС знову виробляє електроенергію для потреб України

Запорізька атомна електростанція знову виробляє електроенергію для потреб України, адже один із її енергоблоків під’єднали до мережі. Про це повідомляє «Енергоатом» у своєму Telegram.

Один із зупинених 25 серпня енергоблоків ЗАЕС знову під’єднали до енергомережі у п’ятницю, 26 серпня, о 14:04 год. Зараз триває набір його потужності. Зауважень до роботи обладнання і і систем безпеки в «Енергоатому» немає.

«Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗАЕС, яку з березня захопили російські війська, 25 серпня вперше в історії повністю відключили від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів окупантів, а «Енергоатом» – що причина в пожежах, що спалахнули поруч.

Пізніше в МАГАТЕ заявили, що Запорізька АЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України, але всі 6 енергоблоків залишалися відключеними.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН «щодо ситуації навколо Запорізької АЕС» «у зв’язку з безперервними українськими провокаціями».

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

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