Понад 40 країн закликали Росію вивести війська з ЗАЕС

43 країни та ЄС в офіційній заяві закликали Росію негайно вивести свої війська з території Запорізької АЕС. Про це повідомили на офіційному сайті ЄС.

Так, уряди країн закликали РФ вивести своїх військових, «щоб оператор і українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України, а персонал міг виконувати свої обов’язки без будь-яких обмежень».

«Ми закликаємо РФ негайно вивести свої військові сили та весь інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України», – йдеться в заяві

Заяву оприлюднили від імені Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Велика Британія та Північна Ірландія, Сполучені Штати Америки, а також Європейський Союз.

Як повідомляв Львівський портал, 5 серпня російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, що знаходиться поруч із містом Енергодар. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Наступного дня, 6 серпня, російські війська знову обстріляли майданчик Запорізької атомної станції. Внаслідок ракетних обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ЗАЕС. На станції пояснюють, що тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

11 серпня рашисти чотири рази обстріляли ЗАЕС та територію поруч. Один із ударів прийшовся на ділянку біля першого енергоблоку. Пошкоджено насосну станцію господарсько-побутових стоків.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Зі свого керівництво збройних сил росії відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС.