Захід вважатиме удар рф по ЗАЕС порушенням статуту НАТО. Що це означає

У США та Великій Британії заявили, що можлива аварія на Запорізькій АЕС через росіян стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО. Про це йдеться в Телеграмі Центру стратегічних комунікацій Справді.

росія продовжує лякати світ можливою провокацією на захоплення Запорізького АЕС. Фактично це є ядерним шантажем окупантів.

У відповідь на Заході почали говорити про те, що забрудненням радіації країни НАТО може стати порушенням п’ятої статті про колективну оборону. Тобто поставити росіян в умовах війни з усіма Альянсом. Про це першим написав у Twitter британський депутат Тобіас Еллвуд.

«Прояснімо це зараз: будь-яке навмисне пошкодження, що викличе можливий потік радіації на українському ядерному реакторі, буде порушенням ст. 5 статуту НАТО», – заявивТобіас Еллвуд.

Також на цю тему висловився член Палати представників від штату Іллінойс Адам Кінзінгер.

« Це так на 100%. Навіть не обговорюється. Будь-який вік вб’є людей в країни НАТО, це автоматичне включення ст. 5 », – наголосив у Twitter він.

За Статтею 5, у випадку, якщо будь-який із держав – членів Альянсу стане жертвою збройного нападу, усі інші без членів Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживуть усі заходи, які вважають за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Нагадаємо, російські окупаційні війська регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Також внаслідок обстрілів були пошкоджені датчики радіаційного моніторингу, тож тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС.

Також Міністерство оборони Росії заявило, що у відповідь на обстріли з української сторони, росіяни можуть зупинити роботу Запорізької АЕС.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

19 серпня росіяни оголосили на ЗАЕС «вихідний». На території АЕС зможе знаходитися лише оперативний персонал, для усіх інших вхід буде закрито. Окрім того, представники Росатому терміново покинули територію станції.

Одночасно з тим в Міноборони РФ заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ.