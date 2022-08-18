РФ погрожує зупинити Запорізьку АЕС

Міністерство оборони Росії заявило, що у відповідь на обстріли з української сторони, росіяни можуть зупинити роботу Запорізької АЕС. Про це йдеться в заяві Міноборони країни-агресора.

Так, росіяни планують зупинити роботу ще двох енергоблоків, що призведе до припинення роботи ЗАЕС. За даними Міноборони РФ, таке рішення є вимушеним через нібито обстріли українських військових.

«…при продовженні негативного розвитку ситуації, пов’язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до «холодного резерву» 5 та 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС», – йдеться у заяві.

Окрім того, Кремль знову звинуватив Україну у підготовці «провокації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС». Нібито Україна планує зробити це о візиту генсека ООН Антоніу Гутерреш в Одесу 19 серпня.

«Кінцевою метою провокації є створення зони відчуження до 30 км, запровадження міжнародних сил та іноземних спостерігачів на територію ЗАЕС, а також звинувачення збройних сил Росії у ядерному тероризмі», – написали росіяни.

Нагадаємо, російські окупаційні війська регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. Також внаслідок обстрілів були пошкоджені датчики радіаційного моніторингу, тож тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Зі свого боку керівництво збройних сил росії відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.