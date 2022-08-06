Євросоюз засудив обстріли росіян Запорізької АЕС

Європейський Союз засудив військову діяльність росіян навколо Запорізької атомної електростанції, підкресливши, що рф вкотре нехтує міжнародними нормами. Про це написав Високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у своєму Twitter’i.

«ЄС засуджує військову діяльність росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад нехтування росією міжнародними нормами. МАГАТЕ має отримати доступ до станції», – відзначив Жозеп Боррель.

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 серпня, російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спершу вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора, через що довелося від’єднати від мережі цілий блок.

Потім ворог вдарив по ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Українське МЗС рішуче засудило дії російських військ на території захопленої Запорізької АЕС і закликало світову спільноту негайно вжити заходів, аби примусити рф звільнити станцію.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф.

Станом на суботу, 6 серпня, працівники ЗАЕС ліквідовують наслідки ворожого обстрілу, хоча самі можуть опинитись у небезпеці, якщо окупанти знову відкриють вогонь, адже російські війська зайняли усі підвали на станції.

Додамо, окупанти захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня. Дотепер російські війська чинять значний психологічний тиск на працівників станції. Наприклад, напередодні 9 травня їх змушувати вішати у кабінетах портрети путіна, згодом стало відомо, що окупанти викрадають працівників АЕС, а одного з них розстріляли просто у його домі.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія використовує цей об’єкт як військову базу для обстрілу українців.

У британській розвідці кажуть, що не до кінця розуміють логіку дій росіян на ЗАЕС, але припускають, що звідти вони обстрілюють західний берег річки Дніпро.

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