МАГАТЕ показали Запорізьку АЕС без супроводу незалежних журналістів

Попри обіцянки і домовленості Міжнародне агентство з атомної енергії відвідало Запорізьку атомну електростанцію без супроводу журналістів. Що російські окупанти показували і розказували МАГАТЕ на українській АЕС залишилось поза об’єктивом камер незалежних ЗМІ. Про це повідомив Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

За словами Володимира Зеленського, попри всі провокації російських військових і цинічні обстріли Енергодара сам факт прибуття МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію є позитивним. Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ – справді необхідну – на безплідну екскурсію по станції.

«Представники МАГАТЕ мають змогу зробити об’єктивні висновки про ризики, які виникли на Запорізькій атомній станції вперше в історії. Причому виникли саме через окупантів. Головне, щоб була воля зробити саме об’єктивні висновки. Постійні обстріли, присутність російських військових та зброї на станції, знущання з українського персоналу та намагання віддати станцію під управління представників «Росатома», які взагалі не здатні до відповідального ставлення до такого обʼєкта… Ось це причини загроз», – констатує Володимир Зеленський.

За його словами, росія робила дуже багато цинічних речей, щоб обманути місію. Зокрема за допомогою залякування мешканців Енергодара. Окупанти примушували людей брехати представникам МАГАТЕ. Мало того, були порушені домовленості про супровід місії незалежними журналістами.

«Коли ми бачились із паном Гроссі та членами місії в Києві, ми домовилися про те, що місію обов’язково супроводжуватимуть журналісти з українських та міжнародних ЗМІ. Незалежні журналісти. Щоб світ бачив правду. Бачив, що насправді відбувається. На жаль, цього не зроблено. Хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ. Сподіваємося, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на станці», – додав Президент України.

Він також нагадав, що Росія вдерлася на територію України й не принесла сюди своє божевілля і терор. Сьогодні для безпеки всієї Європи ЗАЕС потрібно демілітаризувати, однак цього досі не заявили у ЗАЕС.

«Коли нарешті з території Запорізької АЕС вийдуть російські військові, коли вони заберуть свою зброю, боєприпаси, коли вони припинять обстріли Енергодара та сусідніх районів і свої провокації, Запорізька станція зможе повернутися до цілком безпечної роботи, яка й була завжди під контролем України. І головне, що має відбутися, – це демілітаризація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий – ключовий! – безпековий пункт наших домовленостей. Це говорилося чітко: демілітаризація й повний контроль українських атомників», – зауважив Володимир Зеленський.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Також є інформація, що російські спецслужби катують працівників ЗАЕС, аби вони не розповіли «зайвого» МАГАТЕ.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС, звинувачуючи Україну в «безперервних провокаціях».

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

25 серпня Запорізьку АЕС вперше в історії окупанти повністю відключили від енергомережі, що ставило під загрозу безпечне функціонування станції. В обід 26 серпня АЕС знову відновила свою роботу і почала виробляти електроенергію для потреб України.

1 вересня попри обстріли місія МАГАТЕ таки прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Однак за кілька годин більшість інспекторів місії, включаючи Гроссі, покинули Запорізьку атомну електростанцію. На станції залишилось лише 5 співробітників організації.

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