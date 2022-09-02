На ЗАЕС запрацював енергоблок, відключений через обстріли рашистів

У п’ятницю, 2 вересня, на Запорізькій атомній станції під’єднали до мережі енергоблок №5, який напередодні довелося відключити через черговий обстріл російських військ. Про це повідомляє «Енергоатом» у своєму Telegram.

«Сьогодні, 2 вересня, енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений вчора зранку внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, о 13:10 під’єднаний до енергомережі, триває набір потужності», – йдеться у повідомленні.

Загалом зараз на ЗАЕС працюють два із шести енергоблоків, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки в «Енергоатому» немає.

Нагадаємо, 1 вересня попри обстріли з боку російської армії місія МАГАТЕ таки прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Однак за кілька годин більшість інспекторів, включаючи керівника Рафаеля Гроссі, покинули ЗАЕС. На станції залишилось лише 5 співробітників організації.

Сам Гроссі заявив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів. Зі свого боку президент Володимир Зеленський каже, що МАГАТЕ, незважаючи на домовленість, відвідало атомну електростанцію без незалежних світових ЗМІ.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Також є інформація, що російські спецслужби катують працівників ЗАЕС, аби вони не розповіли «зайвого» МАГАТЕ.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС також попередили про ядерну катастрофу.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

росія запросила проведення 23 серпня термінового засідання Радбезу ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС, звинувачуючи Україну в «безперервних провокаціях».

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

25 серпня Запорізьку АЕС вперше в історії окупанти повністю відключили від енергомережі, що ставило під загрозу безпечне функціонування станції. В обід 26 серпня АЕС частково відновила свою роботу і почала виробляти електроенергію для потреб України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.