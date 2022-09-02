Через приїзд МАГАТЕ росіяни вивезли свою техніку з території ЗАЕС, – Генштаб

Через приїзд місії МАГАТЕ російські окупаційні війська вивезли з території захопленої Запорізької атомної електростанції всю свою техніку. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 2 вересня.

Так, російська армія вивезла за території ЗАЕС всю свою військову техніку через приїзд туди місії МАГАТЕ. За даними Генштабу, близько 100 одиниць техніки окупанти перемістили на завод «Атоменергомаш», що розташований поруч зі станцією, а решту – зосередили у найближчих до Енергодара населених пунктах.

Крім Генштаб подає, що українські військові у районі Херсона та Енергодара знищили три артилерійські системи противника, склад із боєприпасами та до роти особового складу.

«Поранених вивезли в медзаклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померла від отриманих поранень», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня попри обстріли з боку російської армії місія МАГАТЕ таки прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Однак за кілька годин більшість інспекторів, включаючи керівника Рафаеля Гроссі, покинули ЗАЕС. На станції залишилось лише 5 співробітників організації.

Сам Гроссі заявив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена кілька разів. Зі свого боку президент Володимир Зеленський каже, що МАГАТЕ, незважаючи на домовленість, відвідало атомну електростанцію без незалежних світових ЗМІ.

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські окупаційні війська з початку серпня регулярно обстрілюють Запорізьку АЕС і територію біля неї. «Прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що через обстріли станції і завдані пошкодження існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Також в установі додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС також попередили про ядерну катастрофу.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

Нещодавно У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

25 серпня Запорізьку АЕС вперше в історії окупанти повністю відключили від енергомережі, що ставило під загрозу безпечне функціонування станції. В обід 26 серпня АЕС частково відновила свою роботу і почала виробляти електроенергію для потреб України.

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