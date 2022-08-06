Зеленський закликав ввести санкції проти всієї атомної галузі рф

Після того, як російські окупаційні війська двічі обстріляли територію Запорізької АЕС 5 серпня, президент України Володимир Зеленський закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Глава держави підкреслив, що Запорізька атомна електростанція є найбільшою в Європі, тож те, що окупанти свідомо нехтують безпекою і обстрілюють цей об’єкт, є тероризмом.

«Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього обʼєкта – це відвертий зухвалий злочин, акт терору. росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС», – сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що обстріли росіянами ЗАЕС є не лише аргументом для того, щоб нарешті визнати росію державою – спонсором тероризму, а й ввести санкції проти всієї атомної галузі рф.

«Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від «Росатому» до всіх пов’язаних компаній і осіб. Це питання суто безпеки. Той, хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний безпечно використовувати атомні технології», – резюмував президент.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 серпня, російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спершу вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора, через що довелося від’єднати від мережі цілий блок.

Потім ворог вдарив по ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Українське МЗС рішуче засудило дії російських військ на території захопленої Запорізької АЕС і закликало світову спільноту негайно вжити заходів, аби примусити рф звільнити станцію.

Додамо, окупанти захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня. Дотепер російські війська чинять значний психологічний тиск на працівників станції. Наприклад, напередодні 9 травня їх змушувати вішати у кабінетах портрети путіна, згодом стало відомо, що окупанти викрадають працівників АЕС, а одного з них розстріляли просто у його домі.

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росія використовує цей об’єкт як військову базу для обстрілу українців.

У британській розвідці кажуть, що не до кінця розуміють логіку дій росіян на ЗАЕС, але припускають, що звідти вони обстрілюють західний берег річки Дніпро.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.