Окупанти двічі обстріляли ЗАЕС: «прильоти» були неподалік ядерного реактора

У п’ятницю, 5 серпня, російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Про це йдеться на сторінці «Енергоатому» у Telegram.

Приблизно о 14:30 год. російські військові тричі обстріляли Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора ЗАЕС. Внаслідок удару лінію було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Ближче до вечора окупанти вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Ворог серйозно пошкодив азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою оцінюють й пожежну небезпеку. Постраждалих поки немає.

«Перед обстрілами представники “Росатома” поспіхом покинули станцію. Ймовірно, вони знали, що готується атака. Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень», – кажуть в «Енергоатомі».

Зі свого боку МЗС України прирівняло наслідки влучання росіян у діючий реактор до застосування атомної бомби.

Українське зовнішньополітичне відомство оприлюднило офіційну заяву, у якій рішуче засудило дії російських військ на території захопленої Запорізької АЕС і закликало світову спільноту негайно вжити заходів, аби примусити рф звільнити станцію.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно заявив, що росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу для обстрілу українців.

У британській розвідці кажуть, що не до кінця розуміють логіку дій росіян на ЗАЕС, але припускають, що звідти вони обстрілюють західний берег річки Дніпро.

Як писав Львівський портал, окупанти захопили Запорізьку АЕС 4 березня. Вона досі перебуває під контролем російських військ.

Війська рф обстрілювали ЗАЕС, через що була загроза вибуху. Цей напад розслідують як теракт і екоцид. Крім того, Україна неодноразово говорила, що рашисти ставлять під загрозу безпечну роботу цієї АЕС.

російські військові чинять значний психологічний тиск на працівників станції. Наприклад, напередодні 9 травня їх змушувати вішати у кабінетах портрети путіна, а згодом стало відомо, що окупанти викрадають працівників АЕС, а одного з них розстріляли просто у його домі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.