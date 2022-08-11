На ЗАЕС можливий витік водню та розпилення радіоактивних речовин

Росіяни минулого тижня обстріляли Запорізьку АЕС, чим створили значні ризики для її безпечного функціонування. Про це повідомили у пресслужбі «Енергоатому».

Так, у «Енергоатомі» наголосили, що станом на четвер, 11 серпня, Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

«Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, окупанти пошкодили три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

У підприємстві додали, що, попри те, що станція досі захоплена та контролюється росіянами, українці продовжують залишатися на території ЗАЕС для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

«З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається… Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу», – наголосили в «Енергоатомі».

Нагадаємо, 5 серпня російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спершу вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора, через що довелося від’єднати від мережі цілий блок.

Потім ворог вдарив по ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Наступного дня, 6 серпня, російські війська знову обстріляли майданчик Запорізької атомної станції. Внаслідок ракетних обстрілів було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ЗАЕС. На станції пояснюють, що тепер поки неможливо відстежити рівень радіаційного фону.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф. Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудили Євросоюз та ООН.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголошує, що дії росії щодо ЗАЕС прирівнюються до «акту ядерного тероризму».

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередили про ядерну катастрофу та наполягають на місії МАГАТЕ на станцію.

Глави Міністерств закордонних справ «Групи семи» (G7) оприлюднили

з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції. У якій вимагають від Росії негайно повернути контроль над АЕС Україні.

Тепер керівництво збройних сил росії відверто взялось шантажувати Україну і світ підривом Запорізької АЕС.

Окрім того, Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.

Президент Енергоатома Петро Котін заявив, що росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.