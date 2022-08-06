росія хоче відрізати ЗАЕС від енергосистеми України і знеструмити південь, – «Енергоатом»

Обстрілюючи Запорізьку АЕС, російські військові намагаються відімкнути її від енергосистеми України та знеструмити південь. Про це йдеться у Telegram «Енергоатома».

Артилерійські обстріли Запорізької АЕС в «Енергоатомі» називають ядерним тероризмом. Таким чином російські окупанти хочуть зруйнувати інфраструктуру станції, пошкодити всі лінії електропередач, через які йде електроенергія в енергосистему України, а також знеструмити південь України.

«Такими діями рашисти перейшли до нового сценарію – сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС. Тому обстріли станції з високою ймовірністю продовжаться», – вказано у повідомленні.

Завадити цьому, на думку «Енергоатома», можуть злагоджені дії безпекових організацій, зокрема ООН, МАГАТЕ та WANO, а також постійний тиск на росію з боку міжнародної спільноти задля повної демілітаризації ЗАЕС і виведення звідти військових рф.

На станції перебувають представники «Росатома», які якраз і координують відрізання ЗАЕС від енергосистеми України через обстріли. Крім того, росіяни планують повне знеструмлення електростанції, при якому відпрацьоване ядерне паливо в кожному енергоблоці буде охолоджуватись за допомогою дизель-генераторів.

«Ситуацію значно ускладнює розміщення загарбниками своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машинних залах енергоблоків №1 та №2, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції. І це на додаток до мінування берегової лінії ЗАЕС за лінією ставка-охолоджувача і прилеглого берега Каховського водосховища. Невдовзі це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа», – йдеться у заяві «Енергоатома».

Нагадаємо, у п’ятницю, 5 серпня, російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спершу вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора, через що довелося від’єднати від мережі цілий блок.

Потім ворог вдарив по ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Українське МЗС рішуче засудило дії російських військ на території захопленої Запорізької АЕС і закликало світову спільноту негайно вжити заходів, аби примусити рф звільнити станцію.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф.

Станом на суботу, 6 серпня, працівники ЗАЕС ліквідовують наслідки ворожого обстрілу, хоча самі можуть опинитись у небезпеці, якщо окупанти знову відкриють вогонь, адже російські війська зайняли усі підвали на станції.

Європейський Союз вже засудив військову діяльність росіян навколо ЗАЕС, підкресливши, що рф вкотре нехтує міжнародними нормами.

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