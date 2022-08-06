МАГАТЕ заявило про ризик ядерної катастрофи на ЗАЕС

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попереджає про ядерну катастрофу та наполягає на місії МАГАТЕ на станцію. Про це пише Українська правда.

«Я вкрай стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, що підкреслює цілком реальну небезпеку ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами», – йдеться у заяві Гроссі.

Він наголосив, що військові дії, які становлять під загрозу безпеку ЗАЕС, є «цілком неприйнятні, і їх треба уникнути за будь-яку ціну».

«Я рішуче й наполегливо закликаю всі сторони виявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об’єкту з шістьма реакторами. І я засуджую будь-які насильницькі дії, вчинені на Запорізькій атомній електростанції чи поблизу неї, чи проти її персоналу», –підкреслив Рафаель Гроссі.

Очільник МАГАТЕ акцентував, що український персонал, який працює на окупованій станції, повинен мати можливість виконувати свої обов’язки без погроз або тиску, що підривають також безпеку АЕС.

«Щоб запобігти подальшому виходу ситуації з-під контролю, присутність МАГАТЕ для надання технічної підтримки в галузі ядерної безпеки має першорядне значення. …Ось уже чотири місяці я готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на найбільшу в країні Запорізьку атомну електростанцію… Ця життєво важлива місія досі не відбулася не з вини МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це неможливо. Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати і ще раз наполягатиму на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася», – резюмував Гроссі.

Як повідомляв Львівський портал, у п’ятницю, 5 серпня, російські окупаційні війська двічі обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спершу вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку автотрансформатора, через що довелося від’єднати від мережі цілий блок.

Потім ворог вдарив по ЗАЕС із реактивних систем залпового вогню. Три «прильоти» були прямо на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор. В «Енергоатомі» кажуть, що тепер існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав світ запровадити санкції проти всієї атомної галузі рф. Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС вже засудив Євросоюз.

Станом на суботу, 6 серпня, працівники ЗАЕС ліквідовують наслідки ворожого обстрілу, хоча самі можуть опинитись у небезпеці, якщо окупанти знову відкриють вогонь, адже російські війська зайняли усі підвали на станції.

В «Енергоатомі» додають, що російська армія, обстрілюючи ЗАЕС, хоче відрізати її від енергосистеми України та знеструмити південь. Більше того, окупанти завезли в зали енергоблоків №1 і №2 свою зброю і вибухівку, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції.

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