Бустерна доза Pfizer ефективно захищає від «Омікрону», – ізраїльські вчені

Ізраїльські дослідники встановили, що курс щеплення від коронавірусу трьома дозами вакцини Pfizer забезпечує значний ступінь захисту від нового штаму «Омікрон». Про це пише Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Ці висновки дослідження подібні до представлених BioNTech і Pfizer на початку тижня про те, що бустерні щеплення можуть стати ключем до захисту від зараження нещодавно виявленим штамом коронавірусу», – йдеться у повідомленні.

У межах дослідження, здійсненого медичним центром «Шеба» та Центральною вірусологічною лабораторією Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, для порівняння взяли кров 20 осіб, які отримали дві дози вакцини 5-6 місяців тому, та ще 20, які зробили бустерну вакцинацію місяць тому.

«Люди, які отримали другу дозу 5 або 6 місяців тому, не мають захисту від штаму “Омікрон”. Хоча вони мають певний захист від штаму “Дельта”», – заявила директорка відділення інфекційних захворювань у «Шеби» Гілі Регев-Йохай.

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«Гарна новина полягає в тому, що з бустерною дозою захист збільшується приблизно у 100 разів», – додала вона.

Як писав Львівський портал, зараз світом поширюється новий штам коронавірусу «Омікрон», який вперше виявили наприкінці листопада у Південній Африці. Це вже п’ята мутація Covid-19.

Дотепер «Омікрон» зафіксували у 57 країнах світу, в тому числі й у Румунії – сусідці України. Вчені вже заявили, що цей штам є учетверо заразніший від «Дельти».

У Єврокомісії вже наголосили, що Pfizer потрібно адаптувати до «Омікрону». В ефективності вакцини проти цього штаму вже засумнівався й директор Moderna.

Компанії Pfizer та BioNTech сподіваються розробити вакцину проти «Омікрону» до березня 2022 року.

Додамо, що в Україні що третя, бустерна доза вакцини від коронавірусу, стане доступною після того, щеплення отримають хоча б 50% громадян. Наразі повністю імунізовано близько 39% дорослого населення.

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